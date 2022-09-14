Об этом сообщает агентство Reuters, отмечая, что Козак сообщал Путину о заключении сделки с Украиной, которая предотвратит ее интеграцию в Североатлантический Альянс, информирует «НБН».

Заместитель главы администрации президента РФ говорил, что нет надобности в захвате Украины, поскольку он добился от нее выгодных Москве уступок.

На это лидер россиян заявил, что таких договоренностей ему недостаточно и он расширил свои цели по Украине, включив в них аннексию регионов соседней страны. В итоге сделка, которой достиг Козак, соравалась.

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков опроверг информацию агентства, заявив, что такого никогда не было, а советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил уверенность в том, что Москва использовала переговоры в качестве дымовой завесы для подготовки к нападению.

Напомним, что американское издание The Washington Post 24 августа опубликовала материал о начале полномастабной войны Украины с Россией. Журналисты рассказали о звонке Козака главе ОПУ Андрею Ермаку с призывом сдаться.