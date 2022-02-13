Об этом сообщает “УНН”, передает “НБН”.

Анна говорит, что не может публично заявить о всей информации, которую ей передала разведка — этим может воспользоваться враг.

“С 2014 года и по сегодняшний день количество российских военных на территории Крыма рядом с Украиной значительно увеличилось. На полуострове на постоянной основе была образована межвидовая группировка войск России, их количество на данный момент составляет около 32 тысяч человек. Агрессор также присутствует в Акватории Черного моря”, — заявляет Маляр.

Также Маляр передала сколько военного контингента Россия сосредоточила в крымском направлении вдоль границ с Украиной.

“На данный момент мы зафиксировали более 100 тысяч военных в наземном составе. Весной прошлого года количество было плюс-минус таким же. Ударных групп мы сейчас не наблюдаем”, — говорит Анна.

На фоне конфликта с Россией, Минобороны пытается предвидеть ситуацию и спрогнозировать действия агрессора. Этим же занялся и Ярош, который поделился своей версией развития событий.