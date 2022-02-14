Прямую трансляцию брифинга вел youtube-канал in time Ukraine, передает «НБН».

По итогам экстренного заседания фракции нардеп провел брифинг. Он сообщил журналистам, что собирается зарегистрировать в парламенте законопроект, запрещающий государственным чиновникам всех рангов, в том числе народным депутатам, покидать страну при введении чрезвычайного или военного положения. Согласно законопроекта, нарушившие запрет депутаты будут лишены своих мандатов.

Также на заседании, в котором приняли участие представители силовых структур, поднимали газовый вопрос и обсуждали экономический паспорт. Минские соглашения не обговаривали, потому что позиция Украины по этому вопросу остается неизменной.

Давид Арахамия выразил уверенность, что уровень угрозы вторжения сильно преувеличен и поводов для паники нет. Но это не значит, что не нужно предпринимать никаких мер. Поэтому все силовые структуры работают в режиме повышенной готовности.

Напомним, что Зеленский дал парламентариям 24 часа, чтобы вернуться в Украину.