Об этом сообщает «НБН».

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народным депутатам Украины, которые сейчас находятся за пределами нашей страны. Произошло это во время совместной пресс-конференции украинского лидера и канцлера Германии Олафа Шольца.

Руководитель государства призвал парламентариев вернуться в Украину.

«От себя лично хотел бы попросить, чтобы они вернулись в течение 24 часов в Украину», — сказал Гарант Конституции.

Президент пригрозил нардепам «выводами» в случае невозврата в Украину.

Как известно, сегодня, 14 февраля состоялось заседание Согласительного совета Верховной Рады. На нем присутствовало руководство парламента, главы фракций и руководители комитетов. Завтра, 15 февраля депутаты должны вернуться к работе в сессионном зале.

Примечательно, что накануне в СМИ появился список нардепов, которые недавно покинули пределы Украины. В документе 23 народных депутата, среди которых, «слуги народа», представители «ОПЗЖ», «Голоса» и внефракционные.

Ранее стало известно, что украинские бизнесмены и олигархи покидают Украину.