Информацию передает «НБН», ссылаясь на Svoboda.org.

Как утверждают в Кремле, Российская Федерация никакой «необычной военной деятельности» на своей территории не ведет. При этом не забыли обвинить Украину в том, что ее ВСУ якобы готовят операцию по силовому захвату оккупированного Донбасса.

В тексте ответа, который оказался в распоряжении «Радио Свобода», сказано, что у РФ есть «все основания» оставить запрос Украины без ответа, потому что в нем имеют место «провокационные заявления» по поводу Крыма.

Кроме того, там отмечается, что в зоне ООС якобы сосредоточено огромное количество войск Украины (более 120 тысяч личного состава), которые находятся в готовности начать боевые действия. Поэтому они считают запрос МИД Украины отвлекающим маневром, чтобы скрыть подготовку к силовому сценарию «решения внутриукраинского конфликта».

Вместе с тем, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, официального ответа Украина от РФ не получала.

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