Информацию передает «НБН», ссылаясь на Donpress.com.

Кроме того, эти российские города вполне могут оказаться и под бомбежкой, и под ракетными ударами.

Такое заявление сделал бывший боевик и террорист Игорь Гиркин в одном из последних интервью российским СМИ.

«Если Россия развяжет крупномасштабную операцию, то будет и ответка. «Залетать» будет и в Ростов, и в Таганрог. И чем не удачнее будет проходить операция для РФ, тем больше шансов, что залетать будет много и хорошо»,— подчеркнул экс-командир НВФ.

Также, по словам Гиркина, следует ожидать огромное количество диверсионных актов именно в Ростовской области.

«Это могут быть и подрывы мостов, и диверсии на дорогах, и подрывы электростанций. Работать будут ДРГ, которые уже давно внедрены в Ростовской области», — с уверенностью отметил он.

Ранее мы сообщали о том, что Россия приводит ОРДЛО в максимальную боевую готовность: данные ГУР.