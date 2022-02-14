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По мнению политолога, директора Центра политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, в этом смысле ситуация остается тупиковой.

«Усилия, направленные на сдерживание российской агрессии и сохранение переговоров безусловно будут, однако на прорывы в этом смысле минимальны», — подчеркнул политолог.

Вместе с тем, по словам Фесенко, знаковым может оказаться сегодняшний день, потому что Госдума будет решать вопрос о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР».

«Вот и посмотрим. Официальное признание Кремлем этих квазиреспублик будет означать фактический отказ России от Минских соглашений, и они прекратят свою силу. Такая сделка, как ни странно, выгодна Украине», — отметил политолог.

По его словам, Украина не может выйти из Минских соглашений первой. Нас тут же обвинят в нежелании мирного урегулирования, и это может послужить серьезным поводом для новой агрессии со стороны России.

А сейчас сами россияне могут отказаться от Минских соглашений.

«А если они этого не сделают, тогда остаются шансы на продолжение переговоров и на то, что военной фазы эскалации не произойдет», — констатировал Фесенко.

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