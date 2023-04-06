В интервью изданию NV руководитель оборонного ведомства заявил, что украинское руководство отказывается снова подписывать с Москвой новые «Минские договоренности», на что есть несколько причин, информирует «НБН».

По словам Резникова, Киев не верит, что Кремль будет выполнять соглашения и сдерживать обещания. После минского процесса россиянам уже никто не доверяет. Кроме того, глава государства Владимир Зеленский заявил, что он не сядет за стол переговоров с нынешним руководством РФ.

Министр отметил, что не согласится на новый «Минск» и украинский народ, что подтверждают соцопросы. Результаты исследований показывают, что общество стремится к деоккупации территорий и победе в войне.

Глава Минобороны добавил, что новых мирных соглашений со страной-агрессором не будет, поскольку парламент также не пойдет на это. Законодательный орган отражает мнение украинцев, позиция которых в отношении России остается неизменной.

Ранее Резников высказался о весеннем контрнаступлении армии Украины, объяснив, какую информацию не может разглашать оборонное ведомство.