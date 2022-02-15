Как информирует «НБН», об этом в интервью изданию The Gurdian рассказал постоянный представитель России при ЕС Чижов Владимир.

Так, по его словам, Москва не намерена предпринимать никаких действий по Украинскому государству, если Россию «не будут провоцировать на это» и если украинская сторона «не начнет убивать граждан Российской Федерации».

Согласно словам Чижова, в настоящее время количество российских войск на границе с Украиной равна их численности во время проведения военных учений «Запад-2021», которые проходили в сентябре 2021 года. Чиновник возмутился, что «тогда никто и слова не сказал», а сейчас царствует паника вокруг этого.

Причина, из-за которой РФ может пойти в наступление

Дословно из заявления Владимира Чижова:

«Если военные Украинского государства нападут на Российскую Федерацию, удивляться не стоит тогда, так как мы ответим».

Он добавил, что ответ российской стороны последует, если граждан России начнут убивать где-либо, в частности на территории Луганской и Донецкой областей.

Исходя из таких слов российского чиновника, становится понятной еще одна из причин выдачи российских паспортов жителям временно оккупированного Донбасса. Ведь теперь они считаются гражданами России, а значит, Москва будет вторгаться, как минимум, на Восток Украины, чтобы «защитить» своих соотечественников.