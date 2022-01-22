Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», в Государственной думе России озвучили, зачем на Востоке Украины власти Российской Федерации раздавали российские паспорта.

В эфире одного из пропагандистских российских телевизионных каналов Дмитрий Саблин, председатель комитета Государственной думы по обороне, заявил, что «русские никогда не бросают своих».

Он добавил, что сколько бы Запад не пытался нагнетать ситуацию, Российская Федерация никогда не оставит своих граждан без поддержки.

Еще одно весьма резонансное сообщение из территории временно оккупированного Донбасса изошло из уст главаря ОРДО Дениса Пушилина, который в интервью российским СМИ рассказал, что знает «планы» Киева относительно Донбасса.