Как информирует «НБН» со ссылкой на «Голос UA», по словам руководителя «Третий сектор» Золотарева, такие действия со стороны Российской Федерации означают начало масштабного отвода войск России от украинской границы.

Дословно из заявления Андрея Золотарева:

«Россия скопила для проведения военных учений огромное количество войск. Было более двух сотен эшелонов с военной техникой. И чтобы все это собрать в одном месте, и отправить в места постоянной дислокации, это дело далеко не одного дня. Однако точно понятно, что кульминация кризиса уже пройдена. По всей видимости, вчерашний день был реально пиковым. Далее начнется постепенная деэскалация. И я сейчас не о том, что будет полное спокойствие. Ведь за один день пропагандистская машина, которую запустил Белый дом и Великобритания, не остановится. Но дальше все меньше будут говорить о том, что Путин нападет на Украину».

Ранее еще один политический эксперт Михаил Погребинский высказал собственное мнение относительно вступления Украины в НАТО. А, если быть точнее, он рассказал о том, может ли Киев уйти от направления в НАТО и от кого это будет зависеть.