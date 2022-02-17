Об этом Арсений Яценюк сказал в студии «Украина-24», передает «НБН».

Экс-глава Кабмина Арсений Яценюк заявил, что российский президент Владимир Путин прекрасно осознает, что он «проиграл» Украину – наше государство никогда не станет частью путинской империи.

«Президент РФ проиграл этот раунд. Более того, он проиграл Украину и украинцев. Наша страна никогда не станет частью путинской империи. И Путин это понимает», — считает политик.

Однако, по мнению экс-премьера, нашей стране еще рано расслабляться.

«Думаю, что он не отступит от своих планов. Путин будет наблюдать за тем, как себя ведет Запад», — считает Яценюк.

По словам экс-главы Кабмина, руководитель РФ будет делать все, чтобы у Запада наступила «усталость» от Украины, а также попытается расшатать единство украинцев.

«У него это ни разу не получалось. Он всегда просчитывается», — сказал Яценюк.

Политик добавил, что нынешняя украинская власть слабая, поэтому хозяин Кремля может на этом сыграть.

Отвечая на вопрос, возможно ли в ближайшее время полномасштабное вторжение РФ в Украину, Яценюк сказал, что никто не может предугадать действия российского лидера.

«Считаю, что сейчас Путин сидит и думает, что делать. Я не могу вам сказать, что у него в голове. И тот, кто вам скажет, что он думает – скажет вам неправду. С уверенностью могу сказать, что он ничего хорошо о нас не думает», — сказал политик.

Ранее Яценюк сказал, каким должен быть ответ Путину на его слова «терпи, моя красавица».