Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на выпуск политического ток-шоу «ГОРДОН», где Арсений Яценюк был гостем студии.

Президент РФ Владимир Путин 7 февраля насмешливо отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что украинскому лидеру не нравится ни один пункт Минских договоренностей. Хозяин Кремля заявил, что «Минск-2» надо выполнять и произнес фразу: «нравится, не нравится, терпи, моя красавица».

Скандальное заявление российского лидера прокомментировал экс-глава Кабинета Министров Украины Арсений Яценюк. Он заявил, что Путин открыто хамит государству Украина.

«Путин хамит… Это даже не шутки то, что он сказал. Это такое хамство по отношению к Украине. Даже не знаю, как то прокомментировать», — заявил экс-чиновник.

По словам Яценюка, лучший ответ Путину на его хамские заявления в адрес нашего государства уже дали украинские футбольные болельщики. Экс-премьер имел в виду известную футбольную кричалку о Путине.

«Самый лучший ответ не должен быть сказан политиками. Самый лучший ответ украинские фанаты уже дали Путину», — заявил он.

Ответ Яценюка восприняли аплодисментами присутствующие в студии политического ток-шоу.

К слову, ранее Яценюк перешел на русский и обратился к россиянам.