Как информирует «НБН», полный письменный документ-реакцию МИД РФ опубликовали российские средства массовой информации, а также Международное волонтерское сообщество InformNapalm.

Таким образом, относительно деэскалации ситуации вокруг Украины… В МИД России прописали в документе-реакции на ответ США по «гарантиям безопасности», что для этого необходимо вынудить Киев выполнить «Комплекс мер». Кроме того, там говорится, что нужно прекратить поставки оружия в Украину, отозвать с украинской территории всех западных инструкторов и советников, а все страны-члены НАТО должны отказаться от проведения совместных учений с Вооруженными силами Украинского государства и вывести все вооружения, которые ранее были поставлены Киеву, за пределы украинской земли.

Кроме того, ранее мы уже писали о том, какие другие требования к США и НАТО выставил Кремль в письменной реакции МИД РФ на ответ американской стороны по «гарантиям безопасности» Путина.