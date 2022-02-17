Как информирует «НБН» со ссылкой на российские СМИ, в своей реакции российская сторона, в частности, выставила очередные требования к США и НАТО.

Так, сообщается, что российское внешнеполитическое ведомство, потребовало незамедлительного вывода сил Соединенных Штатов Америки с территории всей Восточной Европы.

В документе «О передаче письменно реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности» говорится:

«Мы настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты Америки вывели все свои вооружения и вооруженные силы, которые в настоящее время размещены в ЮВЕ, ЦВЕ, а также Прибалтике».

Также в документе говорится, что Вашингтон якобы не дал достойного ответа на базовые элементы подготовленного Москвой пакета договора с Белым домом о гарантиях безопасности. В частности, речь идет об отказе дальнейшего расширения Организации Североатлантического договора, а это имеет для Кремля принципиальное значение.

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Кроме того, в документе говорится о том, почему Российская Федерация боится, что Украина станет полноправным членом НАТО. В частности, там отмечается, что если это произойдет, то для России возникнет реальная угроза, что Киев попытается силой вернуть Крымский полуостров, втянув в прямое вооруженное столкновение с Москвой Штаты и их союзников.

screenshot — @informnapalm

Если затронуть тему вероятного вторжения России в Украину, отметим, что политолог Михаил Погребинский не исключает такого сценария. При этом эксперт заявил, что для того, чтобы это произошло, ВСУ должны осуществить широкомасштабную наступательную операцию на ОРДЛО.