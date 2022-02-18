Как информирует «НБН», в эфире политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» Петр Порошенко предложил план, как можно обеспечить безопасность мирного населения Украины при помощи Вооруженных сил Украинского государства. Также депутат Верховной Рады Украины опубликовал этот план в своем Телеграм.

Дословно из заявления Порошенко о том, что нужно сделать власти для осуществления вышесказанного:

«– увеличить денежное довольствие военнослужащих, чтобы волонтеры, добровольцы, ветераны имели возможность срочно вернуться в свои части;

– наполнить стратегические резервы горючим, пищевым, боевым обеспечением;

– развернуть резерв первой очереди;

– профинансировать и вооружить территориальную оборону для того, чтобы если Путин примет решение ворваться в Украину, каждый город, каждая улица, каждый квартал и каждый дом станет для него адом».

При этом политик отметил, что Зеленский заявлял, что Рада не может принять определенные законы для улучшения благосостояния украинской армии, так как государство не может одновременно финансировать ВСУ и народ. На это Петр Порошенко сказал:

«Пан Зеленский, зашейте карманы, прекратите воровать, прекратите брать откаты и направьте деньги на армию».

Как известно, уже завтра, 19 февраля, президент Украинского государства Владимир Зеленский отправляет на линию фронта депутатов Верховной Рады Украины и министров Кабмина, о чем ранее во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.