Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», об этом во время брифинга заявил секретарь координационного органа при президенте Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Отмечается, что решение об отправке на линию фронта украинских политиков, а также чиновников Кабинета министров нашей страны было принято Владимиром Александровичем Зеленским.

Дословно из заявления Алексея Данилова:

«Часть министров и представителей Верховной Рады Украинского государства уже завтра отправляются на линию фронта. Лично я тоже еду туда же. Об этом принял решение президент. Мы будем в тех местах, городах, которые пострадали. Мы будем там, где пострадала наша инфраструктура, садик, школы… Также там будет и министр Ирина Верещук».

В это же время секретарь СНБО Данилов не разъяснил, с какой целью президентом было принято такого рода решение, а также не рассказал, чем именно будут там заниматься политики и чиновники.

Насколько известно, на Донбассе наблюдается весьма сложная ситуация. После масштабных нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, главарь ОРДО Денис Пушилин заявил о срочной эвакуации людей в Ростовскую область.