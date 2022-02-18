Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на выпуск программы «Соромно».

13-14 февраля в СМИ начали появляться фамилии бизнесменов и народных депутатов, которые покинули пределы Украины на фоне новостей о возможной эскалации. В списке оказались депутаты от «ОПЗЖ», «Слуги народа», «Голоса» и внефракционные.

Журналистам проекта «Соромно», ведущей которого является журналистка Янина Соколова, удалось пообщаться в стенах парламента с нардепами, которые вернулись в Украину.

Например, внефракционный депутат, бизнесмен Вадим Новинский заявляет, что летал в Мюнхен по личным делам. Подробности он отказался озвучивать.

«Я полетел в Мюнхен и вчера, во второй половине дня вернулся обратно… Полетел туда по своим личным вопросам. Я не должен докладывать, почему я туда полетел. Я вообще считаю, что – это нарушение, когда личные данные каждого человека передаются различным информационным агентствам и это публикуется. Это нарушение личных данных каждого человека», — заявил нардеп Новинский.

Депутат от «Слуги народа» Алексей Молчан сказал, что он не может отвечать за решение своих коллег-нардепов покинуть страну.

«Не могу на 100% отвечать за всех депутатов», — сказал «слуга народа».

Пообщались представители СМИ и с народным депутатом от «Голоса» Ярославом Железняком. Он тоже попал в список депутатов, которые покинули страну накануне вероятного вторжения РФ. Народный избранник летал во Францию.

«Это была заранее спланирована поездка, все документы были оформлены. В субботу утром состоялось совещание с главой парламента. Он попросил в понедельник всех вернуться… Я не бежал», — ответил парламентарий на вопросы журналистки.

Ранее стало известно, что депутаты вернули себе 100% надбавки к зарплате.