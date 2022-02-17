Без обсуждений депутаты выступили за новое постановление, согласно которому в месяц народный избранник будет получить оклад равный десяти прожиточным минимумам (один прожиточный минимум составляет 2393 гривны) и надбавку в размере, который определил Кабмин в апреле 2016 года.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на издание «Апостроф».

Новое постановление предусматривает надбавку к заработной плате депутата за интенсивность труда в размере до 100% должностного оклада. Кроме того, народные избранники будут получать премии, исходя из их личного вклада в общие результаты работы.

Также нардепы не оставили себя без финансовой помощи на оздоровление во время ежегодного отпуска, размер которой не превысит среднюю зарплату за месяц работника ВРУ.

Учитывая изменения, ежемесячно народный избранник будет получать оклад в размере 24810 гривен, а с надбавкой эта сумма составит 49620 гривен.

Ранее СМИ узнали, какую зарплату получили лидеры политических сил в Украине за январь, когда у депутатов была только одна рабочая неделя. Длительные каникулы не отразились на сумме, которую нардепы получили за свою работу. Самую большую зарплату начислили главному оппоненту Зеленского.