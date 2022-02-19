Об этом сообщает DW, передает “НБН”.

“Мы имеем дело с попыткой переписать правила международного порядка”, — сказала фон дер Ляйен. — “Это то, что политика Путина означает на практике: установить страх и назвать его “требованиями безопасности”. Мы можем наложить высокие издержки и серьезные последствия на экономические интересы Москвы. Странное мышление Кремля, которое исходит прямо из темного прошлого, может стоить России процветающего будущего», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также подчеркнула необходимость того, чтобы ЕС нашел альтернативный метод получения энергии и диверсифицировал его.

“Сильный Европейский Союз не может быть настолько зависим от поставщика энергии, который угрожает начать войну на нашем континенте”, — сказала она в Мюнхене.

По словам фон дер Ляйен, ЕС переживет зиму, даже если Россия в ответ н аэто отключит газ.

“Мы все еще будем надеяться, что мир восторжествует и что дипломатия приведет нас туда”, — добавила она.

Урсула является первой женщиной-президентом Еврокомиссии.