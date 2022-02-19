Как информирует «НБН» со ссылкой на «Вести.ua», Вадим Карасев высказал мнение о том, что в случае, когда не срабатывает дипломатия, в любом случае начинается эскалация. Но только с той целью, чтобы выйти на новый уровень дипломатического варианта решения конфликта и деэскалации.

Политолог размышляет, что если последняя встреча в Германии не принесла результатов, если наблюдается нагнетание ситуации со стороны Штатов, то становится понятным то, что на границах Донбасса, где линия соприкосновения, никакой тишины точно не будет.

«Это своего рода принуждение украинской стороны к дипломатии, а также новому раунду переговоров по «Минску». Более того, что Макрон и Шольц заверили Путина и просили его предоставить еще время для того, чтобы склонить официальный Киев на воплощение соглашений, достигнутых во время Минских переговоров. Другими словами, это такая себе эскалация, начатая с целью того, чтобы путем силовой дипломатии принуждения начать процесс дипломатии переговоров», — считает эксперт.

Вадим Карасев считает, что как бы там ни было, но все это приведет однозначно к тому, что украинская сторона начнет выполнять договоренности, достигнутые в рамках «Минска».

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Ранее свое мнение о том, готов ли президент Украины Владимир Зеленский пойти на переговоры с главарями ОРДЛО, высказал еще один украинский политолог Михаил Погребинский.