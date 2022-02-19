Как информирует «НБН», украинский политолог Вадим Карасев дал масштабное интервью изданию «Голос.UA», в ходе которого ответил на множество вопросов.

Говоря о внутриполитической ситуации в Украине, борьбой с оппозицией, тем, что сейчас наблюдается с ФОПами, большим бизнесом, у эксперта спросили, как бы он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому себя вести?

На это политик Вадим Карасев ответил:

«Глава государства имеет два варианта. Он будет либо пытаться и в дальнейшем полусиловым, полулегитимным давлением наступать на представителей большого бизнеса, оппонентов, может пытаться захватить столицу, продолжать блокировать телеканалы… Другими словами, он может продолжать политику «монобольшевизма». И, по всей вероятности, именно так оно и будет. Однако в этом случае, последствиями будет то, что уже летом в страну придет неизбежный кризис, который может вызвать необходимость в досрочном прекращении полномочий действующей Верховной Рады Украины».

Также эксперт озвучил, каким путем еще может пойти президент Украины Владимир Зеленский:

«Конечно же, можно и другим путем действовать. То есть, можно найти компромисс с элитой правящего класса, с большим бизнесом. И вот в таком режиме договоренностей можно пройти весьма сложную ситуацию, которая сегодня сложилась в стране, принимая к вниманию то, что мы находимся на сломе геополитических эпох. И потом спокойно, через выборы в парламент в 2023-м, а после и президентские выборы в 2024-м, через определенные компромиссные процедуры, а где-то и консенсус, можно будет выйти из всего этого кризиса. При этом, не рискуя подставлять украинскую государственность под разного рода кризисы. Однако для этого нужно будет отречься от второго срока».

Кроме того, ранее Вадим Карасев пояснил, что в настоящее время для Украины означает вступление в Североатлантический Альянс.