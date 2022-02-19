Как информирует «НБН» свое мнение относительно вступления Украины в НАТО политолог высказал в эфире UkrLive, 18 февраля. По его словам, по состоянию на сегодняшний день курс Киева в Альянс не является безопасным.

Прямая речь Вадима Карасева:

«Глава Белого дома уже говорил, что так или иначе, но ближайшие десять, а может и пятнадцать лет Киев не вступит в Альянс. А де-факто это вообще непонятно. Ведь через два десятка лет из тех политиков, которые сейчас у власти, не будет уже никого. Не исключено, что и Евросоюза и Организации Североатлантического договора тоже не будет. Вопрос в том, как с официальной позиции это выразить? Потому что американскому лидеру будут говорить, что Путин выиграл у него сначала «Афган», а потом и Украину. Но и сам Путин не может сегодня назад сдать. Ведь ему деваться некуда. Он не допустит к своим границам Альянс… А мы с вами почему-то разговариваем сегодня о перспективах Украины вступить в НАТО».

Эксперт считает, что членство Украины в НАТО имело смысл для нашей страны лет двадцать назад. Сегодня же, по его словам, логики в этом нет, так как «раньше НАТО и безопасность – это были синонимы», а сейчас это уже не работает. Более того, «Киев в Альянсе означает небезопасность».

«Но, нужно, чтобы об этом подумал наш правящий класс, переосмыслил все и покаялся», — подытожил политик.

Также ранее Вадим Карасев высказал мнение о том, к чему пытаются склонить Зеленского Российская Федерация и Запад. Об этом он высказал свое мнение, говоря о ситуации с эскалацией на Донбассе.