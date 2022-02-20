Как информирует «НБН» со ссылкой на телеграм-канал «Резидент», источник в Офисе президента Украины рассказал ресурсу, пойдет ли Банковая на такой сценарий.

Дословно из сообщения ресурса:

«Наш источник в Офисе президента заявил, что ОП Украины никогда не согласится на миротворцев ОДКБ на Донбассе. Военное обострение – это один из сценариев, как заставить Зеленского принять планы Кремля с миротворцами и реализацией Минских соглашений. На Банковой никогда не пойдут на это!».

Следовательно, из обнародованного сообщения можно сделать вывод, что Киев не пойдет на поводу Кремля и не будет выполнять те условия, к которым Москва пытается склонить Украину посредством запугивания.

Кроме того, из сообщения источника в ОПУ также стало известно, что Великобритания предоставила Украине заблаговременное одобрение по актуализации трека с Будапештским меморандумом. Якобы именно из-за этого Зеленский и заявил о нем во время Мюнхенской конференции по безопасности.