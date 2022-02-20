Об этом пишет Novosti.ua, передает “НБН”.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявляет, что Россия использует газ как оружие: манипулирует им и угрожает. Поэтому он предлагает задуматься об отключении российского газопровода.

Помимо отказа от «голубого топлива» из России, Польша выступает решительно против запуска «Северного потока-2» из-за агрессивной политики Путина.

Альтернативным вариантом транспортировки газа в ЕС Моравецкий считает украинскую газотранспортную систему.

Она может транспортировать 130 млрд. кубометров газа в год, в то время как “Два северных потока” — всего 100.

“Их можно без труда заменить”, — говорит премьер-министр.

Матеуш Моравецкий подметил, что отключение от российского газа сможет “исключить” вторжение Москвы на территорию соседней страны и сделает Путина более зависимым от контрактов и прокачки газа через Украину.

Германия также выступает против запуска газовой магистрали РФ и готова повлиять на планы по поводу «Северного потока-2» в случае вторжения Москвы на территорию Украины.