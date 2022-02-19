Как информирует «НБН», источник телеграм-канала «Легитимный» рассказал о том, как на Западе восприняли слова президента Украины, озвученные во время его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, относительно вероятного признания Киевом недействительности Будапештского договора.

Дословно из сообщения ресурса:

«Нас проинформировал источник, что сегодняшнее заявление Киева по отмене Будапештского договора, на Западе восьма негативно восприняли. Украинский лидер, что называется, пошел по лезвию ножа. Весь западный истеблишмент понимает, что ядерное оружие в Украине – это очень опасно и рискованно. Теперь пресса Запада начнет неоднозначно реагировать на этот «публичный шантаж» Зеленского».

Кроме «громкого» заявления о Будапештском меморандуме, практически все свое выступление украинский лидер посвятил кризису, который сейчас наблюдается вокруг Украины.