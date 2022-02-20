Как информирует «НБН», в своем Телеграм гарант Конституции Украины кратко прокомментировал данное мероприятие, высказав слова благодарности партнерам и союзникам за поддержку нашей страны.

Дословно из сообщения Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины:

«Пятьдесят восьмая конференция по вопросам безопасности в Мюнхене. Действительно, было очень много вопросов. И все они должны получить свои ответы. Иначе, если вместо ответов будет тишина, то тишины не будет на Донбассе. На Востоке Украины. Другими словами – в Европе. То есть – во всем мире. Очень надеюсь на то, что это, наконец-то, поймет Европа, а также весь мир. Я благодарен всем тем, с кем получилось встретиться на полях Мюнхенской конференции. Спасибо за плодотворный диалог, а также за поддержку».

Насколько известно, во время своей мощной речи в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, украинский лидер Владимир Александрович Зеленский поднял вопрос гарантий безопасности, которые были предоставлены Украине согласно подписанному Будапештскому меморандуму.