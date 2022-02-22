Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Twitter-страницу корреспондента американского телеканала CNN.

Президент США Джо Байден готовится выступить с обращением к американцам. Глава Белого дома планирует сообщить обновленную информацию по поводу ситуации вокруг Украины и РФ.

Выступление американского лидера ожидается вечером, 22 февраля, около 21:00 по киевскому времени.

О чем именно будет говорить президент США, не сообщается.

Как известно, вчера 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании «республик» Донбасса. США мгновенно отреагировали на решение российского лидера. Официальный Вашингтон назвал его действия «атакой на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Стоит отметить, что ранее посольство США в Украине ответило на «историческую» речь российского президента об Украине. Американские дипломаты опубликовали всего одну картинку, с помощью, которой продемонстрировали развитие Киева и Москвы в период с 996 по 1108 год.