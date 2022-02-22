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На своей странице в Facebook она разместила свое стихотворение «І жах, і кров, і смерть, і відчай», которое было опубликовано еще в 2015 году.
І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра – ви!
Подписала поэтесса его тегом stoprussianaggression, что означает «стоп российской агрессии».
Как известно, признание Путиным ОРДЛО сразу же вызвало негативную реакцию со стороны президента Украины Владимира Зеленского, лидеров большинства западных стран, а также известных людей и лидеров мнений.
А вот реакции так называемых российских либералов Алексея Навального, Ивана Урганта и Юрия Дудя никакой.
Ранее мы сообщали о том, что Российские танки заходят в ОРДО: бортовые номера заклеены, но пропагандисты не скрывают, чья это бронетехника (Видео).
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