Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Минские договоренности полностью прекратили свое существование. Произошло это после того, как Россия в понедельник, 21 февраля признала так называемые «ДНР» и «ЛНР».

«Да, конечно, теперь Минских соглашений не существует», — сказал хозяин Кремля.

Стоит отметить, что Минские соглашения были подписаны в феврале 2015 года в Минске. Тогда подписание Украиной этого документа было вынужденным шагом под дулом российских автоматов. Россия использовала этот документ, как инструмент давления на Украину. А глава МИД РФ Сергей Лавров однажды открыто назвал эти договоренности «крючком» для Украины.

К слову, известный политолог и публицист Андрей Пионтковский указ на единственный позитивный момент в признании Путиным «республик» Донбасса. По его словам, российский президент поставил крест на Минских соглашения с помощью, которых семь лет пытался подчинить Украину себе.