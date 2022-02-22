Как информирует «НБН» со ссылкой на Handelsblatt, немецкий высокопоставленный чиновник заявил об остановке Германией процесса сертификации российского газового проекта «Северный поток — 2».

Так, во вторник, 22 февраля, во время пресс-конференции Канцлер Германии негативно высказался о решении главы Кремля Путина, который подписал указ о признании ОРДЛО. Более того, такой шаг Шольц назвал серьезным нарушением международного права.

Из слов немецкого чиновника стало понятно, что Путин собственными действиями на Донбассе нарушает соглашения, достигнутые в рамках «Минска». Кроме того, это полностью нарушает и Устав ООН, который предусматривает сохранение территориальной целостности и суверенитета государств.

«Северный поток — 2» будет остановлен

По словам Олафа Шольца, российский газовый проект «СП-2» будет остановлен. А в Министерстве экономики страны полностью переоценят поставки «голубого топлива» в Германию.

Федеральный канцлер подытожил:

«Не смотря на все эти санкции сейчас очень важно не допустить того, чтобы продолжалась эскалация. Для Европы – это война на востоке. И необходимо срочно предотвратить эту катастрофу».

Касательно эскалации конфликта на Востоке Украины, глава Минобороны Резников обратился к украинцам, заявив, что в настоящее время задача армии Украинского государства остается прежней — защищать собственную землю и родных людей.