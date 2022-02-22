Спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков высказался о введении «миротворцев» в псевдорепублики Донбасса, не подтвердив соответствующую информацию, информирует «НБН» со ссылкой на «ТАСС».

Пресс-секретарь Путина заявил, что ему ничего не известно о введении российских военнослужащих в «ЛДНР». Он заверил, что Москва примет решение о введении своих вооруженных сил на территорию ОРДЛО в зависимости от ситуации. По его словам, Кремль перебросит свои войска в «республики», если будет соответствующее обращение «глав ДНР и ЛНР»

Приказ о введении «миротворцев» на оккупированный Восток Украины отдал Путин после того, как он подписал документ о признании боевиков Донбасса. В указе сказано, что ВС Российской Федерации в «ЛДНР» должны «поддерживать мир» в этом регионе.

Отметим, что Песков также прокомментировал намерение украинского руководство разорвать дипломатические отношения со страной-оккупантом по запросу МИД Украины. Представитель Кремля сделал циничное заявление по этому поводу.