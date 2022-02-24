Информацию передает «НБН», ссылаясь на 24tv.ua.

В Генштабе призывают украинцев к спокойствию и заверяют, что враг получит достойный отпор.

«Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам Российской Федерации. Воинские подразделения находятся на своих позициях. Противник несет потери», — сказано в сообщении Генштаба ВСУ.

Полный текст сообщения Генерального штаба ВСУ

«Сообщение Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ОС сбито 5 самолетов и вертолет агрессоров. Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Воинские подразделения на своих позициях. Противник нечет потери. Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников. Вместе победим! Слава Украине!».

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