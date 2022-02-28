Как информирует «НБН», некоторые детали об этом сообщает издание Novinky.

Фиала подчеркнул, что нужно весьма четко дать понять о том, что Киев приветствуют в европейском сообществе демократических государств.

Цитата из заявления премьер-министра Чехии:

«Несмотря на то, что я приверженец стандартных процедур, в настоящее время ситуация не стандартная».

Ранее перед этим гарант Конституции Украины Владимир Александрович Зеленский обратился с призывом к Европейскому Союзу безотлагательно принять Украинское государство по новой спецпроцедуре.

В частности, уже известно, что буквально накануне руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сделала заявление о том, что она считает Украинское государство «одной из нас». Следовательно она хочет видеть Киев в Евросоюзе.

Также ранее о вступлении Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре высказался и бывший украинский президент Петр Порошенко.