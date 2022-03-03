Об он пишет на страницах «Украинской Правды», передает «НБН».

Украина уже 8-й день мужественно дает отпор российским оккупантам. Журналист «Украинской Правды» Михаил Ткач, который известный своими громкими журналистскими расследованиями, отметил, что крупные украинские бизнесмены почему-то молчать по поводу полномасштабной войны РФ против Украины.

Ткач упрекнул Игоря Коломойского, Рината Ахметова, Вадима Новинского, Виктора Пинчука и других известных бизнесменов за то, что они до сих пор почему-то не осудили кровавую войну в Украине и не обратились к российскому диктатору Путину.

Журналист пишет, что для украинских олигархов сейчас имя «Путин», словно, для россиян слово «паляниця».

«Что происходит? У олигархов есть какая-то информация, которой нет у украинцев?.. Они не верят в победу Украины и поэтому не хотят обижать Путина на случай оккупации?», — пишет в своей колонке Ткач.

Представитель СМИ напомнил украинским олигархам, что их бизнес здесь в Украине.

«Или вам все равно, как будет называться территория и в какой валюте платить налоги? Если так, то зачем тогда вы Украине?», — обратился с вопросами журналист к предпринимателям.

Напоследок Ткач заявил олигархам, что сейчас они должны определиться.

Ранее президент Зеленский пообещал выплаты всем, кто потерял работу из-за вторжения России.