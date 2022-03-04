Об этом пишет The Times, передает «НБН».

Глава государства Владимир Зеленский пережил три попытки покушения на себя с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Авторитетное издание пишет, что задание убить украинского лидера поручили кадыровским спецназовцам и наемникам ЧВК «Вагнер».

К счастью, оккупантам не удалось осуществить свои преступные намерения.

Кроме того, The Times пишет, что покушения были сорваны благодаря предоставленной информации от сотрудников ФСБ, которые якобы выступают против войны. А «вагнеровцы», которые пытались убить главу государства, понесли серьезные потери.

Прокомментировал информацию журналист, политический эксперт Тарас Березовец.

«Что и требовалось доказать: уровень коррупции и предательств внутри российских спецслужб запредельный. Путин дорозвалил и добил даже то, что работало. Генералы ФСБ сидят на потоках и занимаются приписками в «борьбе» с диссидентами. Кроме того, ГРУ мочит ФСБ, ФСБ мочит Кадырова. Свои «внутряки» росспецслужбы вываливают наружу, помогая Украине. Уверен, что это не последний случай предательства у россиян, который играет нам на руку», — пишет журналист в Telegram.

Ранее появилась информация, что НАТО обсудит возможность закрыть небо над Украиной.