Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал Романа Цымбалюка.

Накануне американский журналист Джеймс Пасиело, ссылаясь на официальные лица США, сообщил, что в ближайшее время российского диктатора Владимира Путина могут попытаться свергнуть с его поста. Он пишет, что попытаться осуществить государственный переворот может министр обороны Сергей Шойгу. Тот самый, с которым Путин еще в прошлом году ездил в тайгу. Однако сейчас, видимо, из-за того, что Путин никому не доверяет, он даже Шойгу отсаживает на конец стола во время совещаний.

Украинский журналист Роман Цымбалюк прокомментировал, насколько вероятно то, что Шойгу может осуществить госпереворот.

«Я думаю, что ему есть смысл реализовать этот вопрос в самое короткое время. Станет он президентом мирной страны. У него там высокие рейтинги. Его разрешено показывать по телевизору. Такое разрешено немногим министрам. В случае чего он все преступления «спишет» на Путина», — сказал журналист.

Цымбалюк добавил, что Шойгу надо поторопиться, так как среди российского истеблишмента много тех, кто мечтает занять кремлевские кабинеты.

Стоит отметить, что ранее появилась информация, что среди российской элиты царят панические настроения. Российская «верхушка» эвакуирует своих родных из РФ. Также зреет недоверие к главе Кремля Владимиру Путину.

К слову, Россию уже покинули некоторые селебрити, в частности, Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми. Спешно покинула Россию и известная журналистка Ксения Собчак.