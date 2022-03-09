Об этом Василий Бурба заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает «НБН».

Василий Бурба считает, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину надо застрелиться.

«Он офицер, бывших не бывает. Офицерским надо застрелиться. Сначала нужно застрелить руководство вооруженных сил и спецслужб, которые его обманули. Ведь, по сути, он отдавал приказ на основе их данных. Они анализировали, давали ему предложения, они его обманывали», — сказал разведчик.

Как известно, план российских властей быстро захватить Украину провалился. Бурба уверен, что это уже поражение для путинской армии.

«Это поражение. И самое главное – он уже понимает, что это преступление. И Гаага ждет. Суд ждет. И пусть определиться, что ему делать – или гнить в тюрьме, как военному преступнику, или по-офицерски «пообщаться» со своим табельным оружием», — заявил Бурба.

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