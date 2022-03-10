Об этом он заявил в прямом эфире телеканала «Украина-24», передает «НБН».

Илья Пономарев считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин не доживет до конца 2022 года.

«Я считаю, что господин Путин до конца этого года не доживает и что власть эта не выстоит до конца 2022 года. Но как именно это будет происходить, мы пока не знаем. Я думаю, что эти изменения не будут бескровными», — считает российский оппозиционер.

Пономарев также считает, что вероятность так называемого «дворцового переворота» существует.

«Вероятность этого выросла. Но шансов на это все равно один на сотню. НО этот шанс растет, значительно растет», — заявил он.

Также Пономарев считает, что не стоит полагать сильные надежды на протесты россиян.

«Я на самом деле не верю в то, что россияне будут массово выходить на улицы. Они сейчас не понимают, как их выход на улицы может что-то поменять», — заявил он.

Ранее Грозев рассказал, что недавно вывело из себя Путина.