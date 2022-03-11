Эксперт рассказал, что глава Российской Федерации Владимир Путин продемонстрировал мировому сообществу свою нерациональность. Президент-агрессор хочет убедить Европу и США в том, что он может применить ядерное вооружение, добиваясь тревожных настроений на Западе, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Войджер утверждает, что попытки Путина держать весь мир в страхе являются частью его гибридной стратегии. По его словам, стратегическое оружие страны-оккупанта – ракеты, которые действительно могут нанести удар по США, и они направлены не против Украинского государства, а на запугивание Вашингтона.

По мнению военного аналитика, российский диктатор не любит персональные риски. Если он решится на стратегическую ядерную войну с США, его режим в России рухнет. При этом есть риск применения тактического вооружения РФ в Украине, если страна-агрессор будет проигрывать конвенционную войну.

Эксперт предполагает, что Путин может сбросить ядерную ракету на украинский город или в безлюдное место, чтобы продемонстрировать миру, что Москва может использовать такое оружие.

Войджер выразил мнение о том, что глава Кремля не будет развязывать глобальную войну, поскольку для него в приоритете контроль в своей стране и создание тоталитарного государства, а ядерная война может помешать его планам.

Отметим, что в Минобороны США рассказали, сколько у России осталось сил и средств для войны с украинцами. Пентагон озвучил данные оборонного ведомства.