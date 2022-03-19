Представитель Министерства внутренних дел объяснил, что Украина будет делать с солдатами Путина, которые находятся в плену. По словам Енина, военнопленных РФ, в соответствии с нормами международного права, используют для восстановления нашей страны после войны или как обменный фонд, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Первый замминистра МВД отметил, что Украина в вопросе с пленными российскими военнослужащими ориентируется на Женевскую конвенцию, которая является неотъемлемой частью нашего законодательства.

Кроме того, Украинское государство обязуется удерживать военнопленных страны-агрессора в соответствии с ратифицированными руководством страны нормами международного права.

Отметим, что в вооруженных силах Украины рассказали российским захватчикам, как правильно сдаваться в плен. Украинские защитники придумали оригинальный способ для солдат армии Путина.