Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Главного управления разведки Минобороны Украины.

Украинская разведка сообщает о том, что российские бизнес-элиты хотят отстранить президента РФ Владимира Путина от власти. Обсуждается даже вариант ликвидации российского диктатора.

В дело в том, что капиталы путинских олигархов тают на глазах из-за санкций Запада, которые были введены за войну РФ против Украины.

Разведка сообщает, что недавно в Москве состоялась встреча олигарха РФ Петра Авина и казахского миллиардера Александра Машкевича. Во время беседы первый отметил, что российские бизнесмены очень недовольны политикой кремлевского диктатора.

Бизнесмены ищут пути, как повлиять на Путина. Разведка отмечает, что они готовы к самым радикальным шагам – ликвидировать российского диктатора.

Однако не все так просто – Путин изолировался от мира. Согласно последним данным, он прячется в защищенном бункере, к нему крайне сложно попасть, круг его общения ограничен.

К слову, с медийного пространства пропал глава Минобороны РФ Шойгу.