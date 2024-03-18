Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Reuters.

Так, отмечается, что после президентских выборов, на которых Путин получил почти 90 процентов голосов жителей Росиии, он заявил:

Всем хорошо известно, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Я полагаю, что вряд ли кто-то в этом заинтересован.

Французский лидер Макрон заявлял ранее, что он не может исключать в будущем размещение наземных сил на территории Украинского государства.

Путин же, отвечая на такие высказывания Макрона, а также о рисках и возможности конфликта между Россией и НАТО, заявил следующее:

В современном мире все возможно.

Напоследок он добавил, что по состоянию на сегодняшний день в Украине уже присутствуют военнослужащие Североатлантического Альянса.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин впервые отреагировал на смерть Навального в заключении.