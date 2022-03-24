Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на пресс-конференцию Джо Байдена после саммита НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что НАТО и США незамедлительно отреагируют, если российский диктатор Владимир Путин отдаст приказ применить в Украине химическое оружие.

«Характер ответа будет зависеть от характера использования», — отметил глава Белого дома.

Кроме того, во время пресс-конференции журналисты поинтересовались у американского лидера, собрала ли разведка США данные о том, что РФ разворачивает химическое оружие и собирается его применить против Украины. Байден отвечая на этот вопрос, сказал, что он не может разглашать разведывательные данные.

«Разведывательные данные я вам не дам», — сказал глава Белого дома.

К слову, ранее Байден провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпинем.