О том, что российским генералитетом впервые подтверждено создание «Днепровской речной флотилии» для войны против Украины, а также как армия Путина станет использовать свои корабли, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков ISW, данную флотилию оккупанты развернут на Херсонщине, для осуществления штурмов на плацдарм защитников на левобережье, включая действия, направленные против рейдов Сил Обороны нашей страны через Днепр. Кроме того, «освободители» могут попытаться поддержать проведение собственных рейдов через реку, с целью высадки российско-оккупационных войск на контролируемом Украиной правобережье Днепра.

Впрочем, количество и уровень оснащения «Днепровской речной флотилии» достаточно малоизвестны для ISW, но маловероятно, что захватчики располагают силами и ресурсами, необходимыми для повторной оккупации правого берега Херсонской области.

Эксперты Института изучения войны добавили — переброска нового формирования в этот район может заставить Украину направить на Херсонщину резервные подразделения и дефицитную бронетехнику, а командованию ВСУ придется принимать непростые решения по распределению ресурсов, так как у нашей страны на данном этапе есть только ограниченные объемы артбоеприпасов и прочего важного снаряжения.

Ранее мы писали о том, что в ISW указали на признаки подготовки РФ к широкомасштабной войне с НАТО.