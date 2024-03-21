В четверг, 21 марта, в «Атеш» рассказали о результатах работы своих агентов в Ростове-на-Дону. Партизаны вновь проникли в штаб ЮВО, зафиксировав, что объект охраняет патруль из четырех военных полицейских, информирует «НБН».

Недалеко от центральной проходной был замечен грузовой автомобиль «Урал» с личным составом армии Путина. По информации военного движения, эти бойцы – группа быстрого реагирования, которая находится вблизи штаба после «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» в июне прошлого года.

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

После похода армии Пригожина на Москву с «Атеш» связались «вагнеровцы» с целью сотрудничества. Сейчас они передают партизанам данные о расположении складов россиян, средств противовоздушной обороны и пунктов временной дислокации врага. Соответствующую информацию после обработки получают Силы обороны.

Также агентам «Атеш» удалось установить, что многие военачальники «второй армии мира» недовольны решениями руководства государства-террориста и открыто говорят об этом.

Ранее партизаны раскрыли планы страны-агрессора по производству крылатых ракет Х-32.