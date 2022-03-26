В интервью изданию «Радио Свобода» Федоров, комментируя шансы украинских защитников отбить Херсонщину, отметил, что на сегодня говорить о контрнаступлении ВСУ в разных направлениях не приходится, информирует «НБН».

Эксперт объяснил, что для таких целей у армии Украины не хватает некоторых видов вооружения, в частности артиллерии, поэтому главная задача военных нашей страны – максимально сдерживать наступление армии Путина, где оно происходит.

По мнению Федорова, российские агрессор и командование его вооруженных сил начали подготовку к последнему решающему бою. Российские солдаты попытаются заблокировать или взять в окружение значительные силы защитников Украины в ООС, возле линии разграничения с «республиками» Донбасса.

В этой зоне, по словам эксперта, в ближайшие две недели могут начаться большие сражение, при этом ВС РФ не ожидают серьезные успехи. Федоров отметил, что у россиян существуют системные изъяны в армии и им не хватает подготовленных резервов.

Ранее прогноз по войне в Украине сделал советник главы ОПУ Алексей Арестович. По его словам, активные боевые действия закончатся к середине апреля. Также он объяснил, почему ВСУ станет проще уничтожать врага по всем направлениям.