Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, которая процитировала адвоката РФ в институции Алана Пелле.

Невозможно представлять на площадках, посвященных применению права, так цинично его попирающее государство

— заявил ученый, профессор международного права Парижского университета.

Как отмечает Джапарова, в своем открытом письме Пелле отметил, что «смертоносная атака России… растоптала» принципы международного права, признаваемые всем цивилизованным сообществом.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины резюмировала, что РФ «стала токсичной даже для тех, кто, несмотря на все после 2014 года, продолжал работать на нее».

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