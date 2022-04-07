Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, информирует «НБН» со ссылкой на Haber7.

Убийство мирных жителей также повлияло на готовность Украины продолжать переговоры. Мы все были возмущены, когда увидели эти нарушения прав человека и фотографии военных преступлений

— сказал он.

По словам Калына, в ближайшие дни не будет ясного результата о дальнейшем ходе переговоров.

Возможно, мы можем увидеть движение снова через неделю или две

— добавил он.

Он также заявил, что Москва хочет, чтобы Запад ослабил санкции, чтобы переговоры могли завершиться успешно.

Говоря о том, что Украина указала Турцию среди стран-гарантов, Калын сказал, что четкое решение еще не принято и слишком рано делать выводы по этому вопросу.

В принципе, мы с нетерпением ждем этого, потому что мы хотим поддержать Украину и положить конец этой войне. Мы говорили и с американцами, и с французами, но есть много военных нюансов, которые нужно решить, прежде чем мы подпишем что-то

— сказал он.

Ранее президент Эрдоган в беседе с журналистами по завершении своего визита в Узбекистан заявил, что Турция готова быть гарантом.

Отметив, что Крым и Донбасс являются самыми большими разногласиями за столом переговоров, Калын напомнил, что Турция не признает статус этих двух регионов, добавив, что Москва не предприняла никаких шагов вперед по крымскому вопросу.

Ткже ранее мы писали о том, что в Кремле озвучили возможность встречи Зеленского и Путина после переговоров РФ и Украины в Турции