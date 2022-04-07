Об этом пишет «Европейская Правда», сообщает «НБН».

Европарламент призывает ввести полное эмбарго на российскую нефть, газ, уголь и ядерное топливо. Соответствующую резолюцию поддержали 513 европарламентариев, «против» — 22 и еще 19 – воздержались.

Европарламент выразил возмущение по поводу зверств, совершенных российскими военными в Буче, Гостомле, Ирпене и других украинских городах. Депутаты Европейского парламента требуют привлечь к ответственности виновных в этих военных преступлениях и ввести немедленное и полное эмбарго на все энергоносители РФ.

Кроме того, европарламентарии призывают лидеров стран Европейского Союза исключить Россию из состава целого ряда международных организаций: G20, Совета ООН по правам человека, ЮНЕСКО, Интерпола и других.

Также Европарламент высказал требование арестовать все активы российских чиновников и олигархов, которые связаны с режимом российского диктатора Владимира Путина. Указывая на участие Беларуси в войне против Украины, евродепутаты требуют, чтобы санкции против Беларуси были таким же, как и введенные санкции против РФ.

Также в резолюции сказано, что поставки оружия в Украину должны увеличиваться, чтобы украинцы могли эффективно защищать себя в войне с Россией.

Ранее стало известно, что в США приняли закон, который ускорит передачу Украине военной помощи.